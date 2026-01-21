Polizeipräsidium Ulm

Ihr Unwesen trieben Unbekannte am Dienstag in Börtlingen. Eine unverschlossene Garage und ein Wohnhaus waren Ziele der Einbrecher.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr zu Gange. An einem Wohnhaus in der Silcherstraße fand der Dieb eine unverschlossene Garage vor. In der stand ein Fahrzeug, das wohl auch nicht verriegelt war. Deshalb hatte der Dieb leichtes Spiel und nahm aus der Mittelkonsole Bargeld sowie einen Schlüssel mit. Eine Zeugin konnte in den Nachtstunden in unmittelbarer Tatortnähe noch eine Person erkennen, die eine gelbe Jacke trug. Ob dieser Unbekannte mit dem Diebstahl in Verbindung steht, muss die Polizei Uhingen noch ermitteln.

Am selben Tag, zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, ereignete sich eine weitere Tat bei Börtlingen. In der Ortsstraße verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Einfamilienhaus. An der Gebäuderückseite brach der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem durchsuchte er mehrere Zimmer. Das Wohngebäude verließ der Einbrecher über die Terrassentür. Ob er fündig wurde, muss die Polizei noch ermitteln. Spezialisten sicherten die Spuren.

In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen und es werden Tatzusammenhänge geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Uhingen unter der Tel. 07161/9381-0 entgegen.

Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

