Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Riskantes Überholmanöver mit Folgen
Einen Unfall verursachte am Dienstag ein 31-Jähriger bei Ehingen.

Ulm (ots)

Der 31-Jährige fuhr gegen 5.45 Uhr in Richtung Laupheim. Kurz nach dem Ortsausgang Risstissen meinte der Fahrer des VW Polo mehrere vorausfahrende Autos überholen zu müssen. Beim letzten Fahrzeug bemerkte er wohl den herannahenden Gegenverkehr und scherte wieder ein. Dabei kollidierte er seitlich einem Audi, den er gerade überholt hatte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

