POL-UL: (BC) Dürnau - Blinde Zerstörungswut

Ein Unbekannter richtete am Montag oder Dienstag Schaden in einem Vorgarten in Dürnau an.

Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, war ein Unbekannter zwischen 20 Uhr und 9.30 Uhr in der Hirtengasse zu Gange. Im Vorgarten des Wohnhauses beschädigte der Vandale fünf kugelförmige Gartenlampen. Die Polizei Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07583/942020 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

