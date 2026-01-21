POL-UL: (GP) Göppingen - Rotlicht missachtet
Über eine rote Ampel fuhr ein Radler am Dienstag in Göppingen.
Ulm (ots)
Polizeibeamte des Polizeireviers Göppingen fuhren gegen 8 Uhr in der Willi-Bleicher-Straße in Richtung Stadtmitte. Vor ihnen fuhr ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer. An der Kreuzung zur Fischstraße zeigte die Ampel rot. Der Radler fuhr mit seinem Carver ohne anzuhalten weiter. Daraufhin hielten die Polizisten den jungen Mann an. Diesem erwartet nun ein Bußgeld von 100 Euro.
