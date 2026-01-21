Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf - In den Gegenverkehr geraten

Am Dienstagmorgen konnte ein 58-Jähriger einen Frontalzusammenstoß mit einem Lkw bei Kirchdorf verhindern.

Kurz nach 10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Laster-Fahrer auf der Memminger Straße in Richtung Autobahn. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Mercedes nach links von seiner Spur ab. Ein entgegenkommender VW-Fahrer versuchte nach rechts auszuweichen, konnte einen seitlichen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 58-Jährige kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

