Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vor der Polizei geflüchtet

Am Dienstag fand die Polizei bei einer Verkehrskontrolle bei einem 20-Jährigen einen Schlagring.

Ulm (ots)

Um 18.10 Uhr sah eine Polizeistreife einen jungen Mann mit einem Kleinkraftroller in der Wilhelmstraße fahren. Als der Fahrer gestoppt werden sollte, gab dieser Gas und flüchtete. Kurz darauf stieg er von seinem Fahrzeug und versuchte sich in einer Garage zu verstecken. Das sahen allerdings die aufmerksamen Beamten des Polizeireviers Eislingen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige keinen Führerschein hatte und mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Neben einer Anzeige wegen der Drogenfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet den Mann noch eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Denn die Polizei fand bei dem Mann einen Schlagring. Der wurde sichergestellt.

