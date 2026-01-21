Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stellt Drogen und Schlagstock sicher

Am Dienstag führte die Polizei in der Ulmer Innenstadt Personenkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch.

Ulm (ots)

Am Vormittag führte die Polizei Ulm Personenkontrollen in der Bahnhofstraße durch. Gegen 9.45 Uhr versuchte ein 24-Jähriger vor den Beamten zu flüchten. Dabei verlor er einen Schlagstock. Die Flucht zu Fuß dauerte nicht lange und der Streife gelang es den Mann vorläufig festzunehmen. Bei der Kontrolle des augenscheinlich unter Drogen stehenden Mannes fanden die Beamten noch eine kleine Menge mutmaßliches Amphetamin und Marihuana. Die Drogen wurden ebenso wie der Schlagstock sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

