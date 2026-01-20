Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Zeugen gesucht

Am Montag musste ein Autofahrer bei Sontheim a.d. Brenz dem Gegenverkehr ausweichen. Dennoch kam es zum Unfall, der Überholer fuhr anschließend weiter.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war gegen 14.25 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem blauen Skoda auf der B492 von Hermaringen in Richtung Sontheim a.d. Brenz unterwegs. Dort kam dem Fahrer auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Das hatte zum Überholen von einem Lkw angesetzt. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste der Skodafahrer sein Auto ab und wich nach rechts aus. Dennoch streiften sich die beiden Autos auf Höhe des Lkws mit den linken Außenspiegeln. Der Überholende fuhr einfach in Richtung Hermaringen weiter. An dem Skoda entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Bei dem seitlichen Zusammenstoß gingen der Außenspiegel und die Scheibe der Fahrertür zu Bruch. Zudem wurde die Fahrertür zerkratzt. Das Auto blieb fahrbereit. Das Polizeirevier Giengen nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem unbekannten Verursacher. Bei dem Flüchtigen müsste es sich um einen grauen Audi, vermutlich A4, handeln. Der müsste zumindest am linken Außenspiegel Beschädigungen aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei Giengen unter der Tel. 07322/96530 entgegen.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

