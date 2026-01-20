Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/B312 - Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Fahrzeuge stießen am Montag in Riedlingen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW auf der B312 von Göffingen in Richtung Riedlingen. In der Daimlerstraße war eine 78-Jährige mit ihrem Honda unterwegs. Die Autofahrerin bog in die B312 ein. Auf die Vorfahrt des VW hatte die Seniorin nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Honda auf rund 1.500 Euro, den am VW auf ca. 1.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Deshalb muss, wer die Vorfahrt zu beachten hat, rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

