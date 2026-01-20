Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Schwere Verletzungen zog sich am Montag in Eberhardzell ein Radfahrer zu.

Ulm (ots)

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 18.15 Uhr in der Hornstolzer Straße unterwegs. Dort stürzte der 35-Jährige aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Rad. Zeugen konnten den Radler auf der Straße liegend feststellen und leisteten Erste Hilfe. Obwohl der 35-Jährige einen Helm getragen hatte, zog er sich ein Platzwunde am Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrrad dürfte wohl kein Schaden entstanden sein.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

++++0112925

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell