Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbruch in Unternehmen

Die vergangenen Tage drang ein Unbekannter in das Gebäude in Laupheim ein.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 6.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zugang zu den Büroräumen in der König-Wilhelm-Straße. Der Unbekannte öffnete auf bislang unbekannte Weise ein Fenster und stieg ein. Auf der Suche nach Beute durchwühlte er einen Büroraum. Dort fand er eine Geldkassette mit Bargeld. Das nahm er mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher.

Gerade in der dunklen Jahreszeit registriert die Polizei vermehrt Einbrüche. Für Einbrecher ist das eine günstige Zeit. Denn sie können im Dunklen agieren, während die Bewohner noch bei der Arbeit oder beim Einkaufen sind. Doch jeder kann sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Tipp der Polizei: Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0106570

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell