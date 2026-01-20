Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/ A8 - Transporter verliert Eisplatten

Am Montag entstand durch heruntergefallene Eisplatten ein Schaden an einem Daimler-Benz auf der A8 bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem Daimler-Benz auf der A8 in Richtung München unterwegs. Auf Höhe von Dornstadt flogen von einem vorausfahrenden Laster Eisplatten herunter. Diese beschädigten die Motorhaube und das Dach des Daimlers. Der 45-jährige Lkw-Fahrer gab an, dass er versäumt habe, das Eis von seinem Renault zu entfernen. Der Verkehrsdienst Mühlhausen schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Den 45-Jährigen erwartet ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Hinweis der Polizei: Die Polizei weist darauf hin, dass herabfallende Eis- und Schneereste von Fahrzeugen eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellen. Eisplatten können die Frontscheibe durchschlagen, wodurch nicht nur erhebliche Sachschäden entstehen, sondern auch Personen schwer verletzt werden können. Fahrzeugführer sind verpflichtet, vor Fahrtantritt ihr Fahrzeug vollständig von Eis und Schnee zu befreien. Verstöße können mit Bußgeldern und Punkten geahndet werden.

