POL-UL: (GP) Göppingen - Raser gestoppt
Ein 23-Jähriger muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Der war am Montag deutlich zu schnell unterwegs.
Ulm (ots)
Am Montag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 22.30 Uhr stoppten die Beamten einen 23-Jährigen BMW-Fahrer. Anstatt der erlaubten 50 km/h fuhr er mit 93 km/h. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von mindestens 400 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot zu.
