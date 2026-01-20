Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Unfall mit Linienbus

Am Montag kam es an einer Haltestelle in Giengen zum Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 13.50 Uhr war ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes in der Beethovenstraße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle "Beethovenstraße" scherte ein 41-jähriger mit dem Linienbus in die Straße ein. Dabei stieß der Bus mit der hinteren linken Seite gegen die rechte Fahrzeugfront des Mercedes. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Da beide Beteiligten bei der Unfallaufnahme unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unklar ist wohl, ob der Mercedes-Fahrer anhielt um dem Busfahrer das Einfahren zu ermöglichen, oder ob er ohne zu halten mit dem Bus kollidierte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Heidenheim unter Tel. 07321/97520 entgegen. Der Sachschaden wird an beiden Fahrzeugen auf jeweils 5.000 Euro geschätzt.

++++0111339 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell