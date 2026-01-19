Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Scheune in Flammen

Am Sonntagabend geriet ein Gebäude bei Sontheim in Brand.

Ulm (ots)

Der Brand ereignete sich gegen 22 Uhr in der Hauptstraße. Die Feuerwehr aus Sontheim war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte hierdurch verhindert werden. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

++++ 0105406(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell