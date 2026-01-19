Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei: Versuchter Mord nach Unfall vom 15.01.2026 in Ulm

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6197520) kam es am 15.01.2026 zu einem Verkehrsunfall in der Blaubeurer Straße in Ulm. Zwischenzeitlich konnte die 22-jährige Radfahrerin das Krankenhaus wieder verlassen. Nunmehr stellte sich heraus, dass sie durch den Unfall nicht schwere, sondern lediglich leichte Verletzungen erlitt. Der ebenfalls leicht verletzte 21-jährige Tatverdächtige befindet sich nicht mehr in einer Klinik. Er wurde am 16.01.2026 durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 21-Jährige am Samstag (17.01.2026) dem Haftrichter in Ulm vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes des versuchten Mordes. Aufgrund rücksichtslosen Fahrverhaltens ist der Mann verdächtig, einen Unfall mit tödlichen Folgen billigend in Kauf genommen zu haben. Der 21-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

