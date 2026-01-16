Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mehrere Verkehrsverstöße

Am Donnerstagabend fuhr ein 21-Jähriger in Ulm eine Radfahrerin an, flüchtete und prallte anschließend gegen einen Baum.

Der Peugeot-Fahrer fuhr gegen 20.30 Uhr in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein. Den ersten Erkenntnissen nach fiel der Fahrer bereits vor dem Unfall durch seine Fahrweise auf. Er bedrängte offenbar einen anderen Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren. Danach überholte er diesen auf Höhe der Kreuzung "Beim B'scheid" über einen Linksabbiegestreifen. Beim Überholmanöver übersah er eine Radfahrerin, die an einer Ampel die Straße überquerte. Für den 21-jährigen Autofahrer zeigte die Ampel Rot. Die 22-Jährige wurde vom Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Sie trug keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit schwereren Verletzungen in eine Klinik.

Der Fahrer des Peugeot setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Auf Höhe der Magirusstraße kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Ampelmasten und anschließend gegen einen Baum. Der Peugeot war stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der leicht verletzte 21-Jährige rannte zu Fuß fort. Durch eine eingeleitete Fahndung konnte der Fahrer ermittelt werden. Beim Antreffen konnte festgestellt werden, dass dieser Alkohol getrunken hatte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Der Gesamtschaden wird derzeit auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

