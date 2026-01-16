Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/B10 - Nicht aufgepasst

Beim Auffahren auf die B10 ereignete sich am Donnerstag ein Unfall.

Ulm (ots)

Die 69-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr auf die B10 an der Anschlussstelle Göppingen Zentrum in Richtung Ulm auf. Dabei übersah die Fahrerin des Opel den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes einer 47-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes nach links gegen die Leitplanken abgewiesen. Die Fahrerin des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt.

