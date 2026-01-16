Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmorgen stießen in Heroldstatt zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr in der Weberstraße. Der 72-jährige Kleinbus-Fahrer fuhr in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zur Schwabenstraße übersah der Mercedes-Fahrer offenbar die von links kommende 46-Jährige. Diese hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf eine gegenüberliegende Wiese geschleudert. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Laichingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf insgesamt 13.000 Euro.

