POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Messerangriff mit anschließendem Schusswaffengebrauch

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6196525 kam es am 14.01.2026 in Ulm zu einem Messerangriff in einem Elektronikfachhandel mit anschließendem polizeilichem Schusswaffengebrauch.

Zwischenzeitlich konnte der 22-jährige leicht verletzte Mann das Krankenhaus wieder verlassen. Der 25 Jahre alte Geschädigte befindet sich weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung. Sein Zustand muss auch immer noch als kritisch bezeichnet werden. Der 29-jährige Tatverdächtige aus Eritrea befindet sich ebenfalls weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung und ist derzeit nicht vernehmungsfähig. Gegen ihn beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes u.a., welchen die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm auch erließ.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine 36-jährige Frau ebenfalls leicht verletzt wurde, als sie den Geschädigten zur Hilfe eilte. Die Verletzungen konnte hierbei ambulant behandelt werden. Bei allen drei Geschädigten handelt es sich um Mitarbeitende des betroffenen Elektronikfachhandels.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Über diese Pressemitteilung hinausgehende Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Zeugen werden weiterhin gebeten, eventuelle Videoaufzeichnungen des Geschehens in der Blaubeurer Straße auf dem hierfür eingerichteten Hinweisportal zur Verfügung zu stellen: https://bw.hinweisportal.de.

