Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - E-Scooter und hochwertige Schuhe gestohlen

Am Dienstag oder Mittwoch entwendeten Unbekannte einen E-Scooter und Nike-Shox in Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Der E-Scooter stand zwischen 20 Uhr und 12 Uhr vor einem Wohngebäude an der Einmündung Hossenriedstraße und Batschkaweg. Gesichert hatte der Eigentümer den E-Roller nicht, sodass der Dieb das Fahrzeug einfach mitnehmen konnte. An dem Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi ist das Versicherungskennzeichen 507 LXX aus dem Versicherungsjahr 2025 angebracht. Nur unweit vom Abstellort des Rollers entfernt kamen im gleichen Zeitraum ein Paar Freitzeitschuhe der Marke Nike abhanden. Die standen im Flur des Erdgeschosses eines Mehrfamilienhauses im Batschkaweg vor einer Wohnungstür. Da laut Zeugen die Haustür ständig offen stehen würde, hatte der Dieb wohl leichtes Spiel und nahm die schwarz-grau-neongrünen Schuhe unbemerkt mit. Die Polizei Giengen ermittelt in beiden Fällen und prüft nun mögliche Tatzusammenhänge. Sie schätzt den Wert des Rollers auf rund 500 Euro. Bei den Schuhen gehen die Ermittler von einem Schaden in Höhe von ca. 180 Euro aus. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 07322/96530 entgegen.

++++0080219

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell