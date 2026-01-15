Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Auto gestohlen

Am Dienstag oder Mittwoch stahlen Unbekannte einen grauen Opel aus einer Garage in Mittelbiberach. Das Fahrzeug tauchte nach kurzer Zeit wieder auf.

Ulm (ots)

Der Opel Kleinwagen stand in einer unverschlossenen Garage in der Mühlstraße. Zwischen 21.30 Uhr und 7.30 Uhr schlichen sich Unbekannte in die Garage und fuhren mit dem Auto davon. Das war den polizeilichen Erkenntnissen unverschlossen und der Zündschlüssel befand sich im Fahrzeug. Wie die Polizei weiter berichtet, kam der Dieb mit dem Fahrzeug nicht weit. Denn der Kleinwagen konnte von der Polizei am Mittwoch gegen 14 Uhr auf einem Waldweg zwischen Reute und Degernau verlassen aufgefunden werden. Das 22 Jahre alte Auto wies Beschädigungen auf. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

