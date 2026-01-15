Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Kein Führerschein

Erneut fuhr am Mittwoch ein 30-Jähriger ohne Führerschein.

Ulm (ots)

Die Polizei sah den 30-Jährigen gegen 13.30 Uhr in seinem Seat in der Dürnauer Straße fahren. Den Polizisten war bekannt, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Der wurde ihm im Jahr 2024 entzogen. Bereits im vergangen September wurde er beim Autofahren erwischt. Auf ihn kommt nun eine weitere Anzeige zu.

+++++++ 0078342 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell