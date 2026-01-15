PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Kein Führerschein
Erneut fuhr am Mittwoch ein 30-Jähriger ohne Führerschein.

Ulm (ots)

Die Polizei sah den 30-Jährigen gegen 13.30 Uhr in seinem Seat in der Dürnauer Straße fahren. Den Polizisten war bekannt, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Der wurde ihm im Jahr 2024 entzogen. Bereits im vergangen September wurde er beim Autofahren erwischt. Auf ihn kommt nun eine weitere Anzeige zu.

+++++++ 0078342 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren