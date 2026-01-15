PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Geschwindigkeitsmessungen
Vier Temposünder ertappte die Polizei am Mittwoch bei Uhingen.

Ulm (ots)

Am späten Vormittag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen am Diegelsberg durch. Bei erlaubten 50 km/h fuhren vier Autofahrer zu schnell. Ein 33-Jähriger in seinem Porsche hatte es besonders eilig und war 39 km/h zu schnell. Er muss nun mit einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

+++++++ 0077412 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

