POL-UL: (UL) Hüttisheim - Im Vorgarten gelandet und abgehauen

Nach einem Unfall am Donnerstag (8.1.) in Hüttisheim machte sich der Verursacher aus dem Staub. Einen roten Renault Clio 3 sucht nun die Polizei

Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag (8.1.) um 22.30 Uhr, so ein Zeuge gegenüber der Polizei. Ein Unbekannter fuhr auf der L1261 von Oberholzheim in Richtung Hüttisheim. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam das zunächst unbekannte Fahrzeug nach links von der Straße ab und landete im Vorgarten eines Anwesens in der Straße Ziegelei. Bevor das Fahrzeug dort zum Stehen kam, durchbrach es die Hecke und stieß gegen ein Hochbeet. Ein Teil der Hecke wurde herausgerissen und das Beet umgestoßen. Wie das geschah, konnte der Zeuge nicht sehen. Der Mitteiler hörte aber den lauten Schlag. Als der Mann nachschaute, sah er einen roten Kleinwagen davonrasen. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.500 Euro und Fahrzeugteile des Verursachers. Die wurden gesichert und geben den Ermittlern erste Hinweise auf ein Verursacherfahrzeug. Demzufolge soll es sich um einen Renault Clio 3 handeln. Wer Hinweise zu dem gesuchten roten Renault mit Unfallbeschädigungen geben oder sich an eine erst kürzlich durchgeführte Reparatur eines solchen Autos erinnern kann, soll sich bitte unter der Tel. 07392/96300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

