Am Donnerstag brannte ein Laster auf der A8 aus.

Gegen 11.50 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem brennenden Laster auf der A8 aus. Der fuhr in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Aichelberg (kurz nach Grünbrücke) kam es wohl zu einem technischen defekt im Motorraum. Der Fahrer hielt auf dem Seitenstreifen an und es kam zu einer Rauchentwicklung. Daraus entwickelte sich ein Feuer, welches auf den gesamten Laster übergriff. Der Lkw hat Gasflaschen geladen, die teilweise explodierten. Die Autobahn musste aufgrund der Löscharbeiten kurzfristig in beide Richtungen voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Seit 12.20 Uhr ist die Autobahn Richtung München wieder freigegeben. In Fahrtrichtung Stuttgart konnte gegen 13.10 Uhr wieder ein Fahrstreifen freigegeben werden. Durch den Brand kam und kommt es aktuell (Stand 13.30 Uhr) noch zu größeren Behinderungen. Bis wann die Bergungsmaßnahmen abgeschlossen sein werden, ist noch nicht absehbar.

