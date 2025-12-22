PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Lagerstätte eines Dachdeckerbetriebes

Zehnhausen bei Wallmerod (ots)

Im Zeitraum 17.12.2025, 17:45 Uhr bis 19.12.2025, 08:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in 56414 Zehnhausen bei Wallmerod zu einem Einbruch in Lagerräumlichkeiten eines Dachdeckerbetriebes. Unbekannte Täter hebelten einen Außentür auf und gelangten sodann in eine Scheune, die als Lagerstätte diente. Aus der Scheune wurde Dachdeckerzubehör und Werkzeuge entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:41

    POL-PDMT: Altendiez. Vorfahrt missachtet - Unfallverursacherin berauscht und ohne Fahrerlaubnis

    Altendiez (ots) - Am Sonntag, den 21. Dezember, missachtete eine 46-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez mit ihre Pkw gegen 23 Uhr im Einmündungsbereich der Bergstraße die Vorfahrt eines auf der Diezer Straße in Richtung Hirschberg fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 16:09

    POL-PDMT: Zeugen gesucht! Tageswohnungsbruch in Hirschberg

    Hirschberg (ots) - Hirschberg Am Samstag, den 20.12.2025, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Hauptstraße in Hirschberg. An dem Mehrfamilienhaus wurde eine Tür gewaltsam aufgebrochen und die dazugehörige Wohnung deliktstypisch durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter sich womöglich von der Gartenstraße in Hirschberg Zugang zu dem Anwesen in der Hauptstraße ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 15:04

    POL-PDMT: St. Goarshausen - Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

    St.Goarshausen (ots) - In der Nacht vom Freitag, dem 19.12.25 auf Samstag, dem 20.12.25 wurde ein auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde Loreley in St. Goarshausen abgestellter PKW vorsätzlich beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann wird gebeten sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren