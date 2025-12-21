PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Zeugen gesucht! Tageswohnungsbruch in Hirschberg

Hirschberg (ots)

Hirschberg

Am Samstag, den 20.12.2025, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Hauptstraße in Hirschberg. An dem Mehrfamilienhaus wurde eine Tür gewaltsam aufgebrochen und die dazugehörige Wohnung deliktstypisch durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter sich womöglich von der Gartenstraße in Hirschberg Zugang zu dem Anwesen in der Hauptstraße verschafft haben. Die Tat wurde leider erst mit starkem zeitlichen Verzug am Folgetag der Polizeiinspektion in Diez mitgeteilt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Diez unter der Telefonnummer 064326010 oder per email an pidiez@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432 6010

Verfasser: Litty, PHK, PI Bad Ems

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

