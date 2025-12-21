Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen - Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

St.Goarshausen (ots)

In der Nacht vom Freitag, dem 19.12.25 auf Samstag, dem 20.12.25 wurde ein auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde Loreley in St. Goarshausen abgestellter PKW vorsätzlich beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann wird gebeten sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell