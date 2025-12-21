PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch in Montabaur-Elgendorf - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Baumbacher Straße in 56410 Montabaur-Elgendorf zu einem Tageswohnungseinbruch.

Unbekannte Täter bohrten eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses auf und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Das Einfamilienhaus wurde anschließend deliktstypisch durchsucht, bevor sich die Täter in unbekannte Richtung entfernten.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-92260 oder per E-Mail an pimontabaur@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 21.12.2025 – 04:33

    POL-PDMT: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Ransbach-Baumbach - Zeugen gesucht

    Ransbach-Baumbach (ots) - Am Samstag, den 20.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in der Oststraße sowie der Masselbachstraße in 56235 Ransbach-Baumbach. In beiden Fällen wurden ebenerdig gelegene Fenster oder Türen gewaltsam aufgehebelt und die Wohnhäuser deliktstypisch durchsucht. Die Täter entfernten ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 02:56

    POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Höhr-Grenzhausen (ots) - Am 20.12.2025 um 00:30 Uhr wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen kontrolliert. Dieser wies bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit drogentypische Konsummerkmale auf. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht und der Test reagierte positiv auf Marihuana und Kokain. Der verantwortliche Fahrzeugführer gab den Konsum von beiden Drogen ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 00:40

    POL-PDMT: Alkoholbeeinflusster Fahrer legt Transporter aufs Dach

    Kamp-Bornhofen (ots) - Ein unter Alkoholeinfluss stehender 59-jähriger Fahrer eines Transporters verlor am Freitagabend, 19.12.2025, gg. 21:10 Uhr, kurz vor Kamp-Bornhofen aus Richtung Filsen kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter überschlägt sich und bleibt auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Fahrer und der Beifahrer verletzen sich bei dem Unfall leicht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. ...

    mehr
