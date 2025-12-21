Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch in Montabaur-Elgendorf - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Baumbacher Straße in 56410 Montabaur-Elgendorf zu einem Tageswohnungseinbruch.

Unbekannte Täter bohrten eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses auf und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Das Einfamilienhaus wurde anschließend deliktstypisch durchsucht, bevor sich die Täter in unbekannte Richtung entfernten.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-92260 oder per E-Mail an pimontabaur@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

