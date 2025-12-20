PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alkoholbeeinflusster Fahrer legt Transporter aufs Dach

Kamp-Bornhofen (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 59-jähriger Fahrer eines Transporters verlor am Freitagabend, 19.12.2025, gg. 21:10 Uhr, kurz vor Kamp-Bornhofen aus Richtung Filsen kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter überschlägt sich und bleibt auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Fahrer und der Beifahrer verletzen sich bei dem Unfall leicht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. Zudem hatte der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet mindestens eine empfindliche Geldstrafe. Die B42 war an der Unfall-stelle kurzzeitig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

