Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an einer Hausfassade

Bad Ems (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Marktstraße in Bad Ems eine Hauswand. Hierbei wurden Plastikbeutel mit befüllten Farbinhalten gegen die Hausfassade geworfen. Die Wand und ein Verkehrszeichen wurden hierbei beschmiert. Es entstand ein teils nicht unerheblicher Sachschaden. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 18.12.2025, 23.30 h bis 19.12.2025, 13.45 h. Die Polizeiinspektion Bad Ems hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 02603-9700 bei der Polizeiinspektion in Bad Ems zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
Viktoriaallee 21
56130 Bad Ems
Telefon: 02603-9700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

