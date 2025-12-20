Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am 20.12.2025 um 00:30 Uhr wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer in der Westerwaldstraße in Höhr-Grenzhausen kontrolliert. Dieser wies bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit drogentypische Konsummerkmale auf. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht und der Test reagierte positiv auf Marihuana und Kokain. Der verantwortliche Fahrzeugführer gab den Konsum von beiden Drogen auch zu und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Die Fahrerlaubnis wird zur weiteren Entscheidung mit dem Ziel der Entziehung der Führerscheinstelle übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell