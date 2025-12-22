PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Altendiez. Vorfahrt missachtet - Unfallverursacherin berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Altendiez (ots)

Am Sonntag, den 21. Dezember, missachtete eine 46-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez mit ihre Pkw gegen 23 Uhr im Einmündungsbereich der Bergstraße die Vorfahrt eines auf der Diezer Straße in Richtung Hirschberg fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Diez fest, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin konnten sie bei der Frau Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Es ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand. Auch hierzu erbrachte ein Test Gewissheit. Er verlief positiv auf Amfetamin und Cannabis. Gegen die Frau wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Auch den Halter des Pkw, ein 50-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez, erwartet nun ein Strafverfahren, da er die Frau ohne Fahrerlaubnis mit seinem Pkw fahren ließ.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

