Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster Jugendlicher Pascal K. wohlbehalten angetroffen

Leichlingen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 15-Jährigen Pascal K. aus Leichlingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6193290), die am 09.01. veröffentlicht wurde, kann eingestellt werden.

Die Bundespolizei hat den Jugendlichen in Paderborn wohlbehalten aufgegriffen.

Medienvertreter, die ein Foto des Jugendlichen veröffentlicht haben, bitten wir um Löschung. Wir danken für die Unterstützung bei der Suche nach dem Jugendlichen in den vergangenen Tagen. (bw)

