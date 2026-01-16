PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Entgegenkommendes Fahrzeug nicht gesehen
Größerer Schaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in der Carl-Spitzweg-Straße. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem VW in Richtung Grünewaldplatz. Sie wurde wohl von der Sonne geblendet und übersah einen entgegenkommenden BMW. Mit der vorderen linken Fahrzeugseite schrammte sie an dem BMW entlang. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0086185 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren