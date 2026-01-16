Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Entgegenkommendes Fahrzeug nicht gesehen

Größerer Schaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in der Carl-Spitzweg-Straße. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem VW in Richtung Grünewaldplatz. Sie wurde wohl von der Sonne geblendet und übersah einen entgegenkommenden BMW. Mit der vorderen linken Fahrzeugseite schrammte sie an dem BMW entlang. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0086185 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

