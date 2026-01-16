Ulm (ots) - Gegen 11.50 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem brennenden Laster auf der A8 aus. Der fuhr in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Aichelberg (kurz nach Grünbrücke) kam es wohl zu einem technischen defekt im Motorraum. Der Fahrer hielt auf dem Seitenstreifen an und es kam zu einer Rauchentwicklung. Daraus entwickelte sich ein Feuer, welches auf den gesamten ...

mehr