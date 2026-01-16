POL-UL: (UL) Dornstadt - Einbruch scheitert
Draußen blieb ein Unbekannter die vergangenen Tage in Dornstadt.
Ulm (ots)
Zwischen Dienstag und Donnerstag war ein Unbekannter im Enzianweg unterwegs. An einem Haus versuchte er die Eingangstür aufzuhebeln. Seine Bemühungen scheiterten und er verschwand wieder. An der Tür waren Hebelspuren zu erkennen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
