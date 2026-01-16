POL-UL: (GP) Eislingen - Vandale sprüht Graffiti
Von Mittwoch auf Donnerstag besprühte ein Unbekannter die Öschhalle.
Ulm (ots)
Zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 10 Uhr besprühte ein Unbekannter eine Wand und Glastür der Öschhalle mit Graffiti. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Allgemeinheit muss nun für die Reinigung aufkommen.
++++++++ 0083284 (BK)
