Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vandale sprüht Graffiti
Von Mittwoch auf Donnerstag besprühte ein Unbekannter die Öschhalle.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 10 Uhr besprühte ein Unbekannter eine Wand und Glastür der Öschhalle mit Graffiti. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Allgemeinheit muss nun für die Reinigung aufkommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

