Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Freitag wurde ein 53-Jähriger in Dischingen bei einem Unfall verletzt. Das Verursacherfahrzeug hielt kurz an, machte sich aber aus dem Staub

Ulm (ots)

Gegen 12.10 Uhr lief der Fußgänger in der Dossenberger Straße entlang. An einer Kreuzung befand er sich am Rande des Gehwegs, so die Polizei. Aus Richtung Zwinkelweg kam ein silberner Opel Zafira angefahren. Das Auto bog nach links in die Dossenberger Straße ab. Dabei soll das Fahrzeug wohl mit dem wartenden Fußgänger zusammengestoßen sein. Die Fahrerin des silbernen Opels soll wohl kurz angehalten haben, sei aber dann ohne weitere Angaben von Personalien in Richtung Ortsmitte weitergefahren. Der 53-Jährige konnte an dem Opel Zafira noch ein Teilkennzeichen mit HDH-Zulassung ablesen. Der Leichtverletzte beschrieb die Fahrerin als eine ca. 60 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren. Das Auto und die Flüchtige sucht nun die Polizei. Der Opel müsste eine Beschädigung an der linken vorderen Seite aufweisen. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur unbekannten Autofahrerin und dem Fahrzeug geben können. Der Verletzte suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst einen Arzt auf.

++++0093783

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell