Blaubeuren - Einbrüche in Bäckereien

In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in zwei Bäckereien in Ulm und Blaubeuren ein.

Am Sonntag gegen 2.30 Uhr hebelten zwei Unbekannte die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Konrad-Zuse-Straße in Ulm auf. Im Inneren machten sie sich auf die Suche nach Brauchbarem. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen Tresor. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es in der Württemberger Straße in Blaubeuren. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten die Einbrecher, die Eingangstür aufzubrechen. Zu einem Einbruch kam es jedoch nicht. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür in Höhe von etwa 300 Euro.

Ob ein Zusammenhang zu weiteren Taten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm besteht, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0731/188-0 zu melden.

