Beim Abbiegen in einen Wanderparkplatz passte ein Autofahrer am Sonntag bei Süßen nicht auf.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.15 Uhr auf der L1218/ Schalter Straße. Ein 90-Jähriger war mit seinem Mitsubishi von Süßen in Richtung Schlat unterwegs. Auf Höhe des Wanderparkplatzes bog der Senior nach links ab. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Mercedes eines 70-Jährigen. Der hatte Vorrang. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem heftigen Zusammenstoß zogen sich der 70-Jährige und dessen gleichaltrige Beifahrerin Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Der 90-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Eislingen schätzt den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf jeweils 15.000 Euro.

