POL-UL: (BC) Erlenmoos - Nicht aufgepasst
Die Vorfahrt missachtete am Samstag in Erlenmoos eine Autofahrerin.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Die 19-Jährige fuhr in der Roter Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich Memminger Straße ein. Dabei missachtete die Fahrerin des Ford die Vorfahrt des aus Richtung Ochsenhausen kommenden Audi Fahrers. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro.
