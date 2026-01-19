Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - In den Gegenverkehr geraten

Vier Leichtverletzte und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz bei einem Unfall am Sonntag bei Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Der 24-Jährige fuhr mit seinem 3er BMW auf der Landstraße 1214 von Jebenhausen in Richtung Bezgenriet. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der BMW mit einem entgegenkommenden Auto einer 56-Jährigen zusammen. In der weiteren Folge wurde der BMW von der Straße geschleudert, überschlug sich zweimal und kam ca. 50 Meter in einem Acker zum Stehen. Glücklicherweise wurden die vier Insassen im BMW nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Der mutmaßliche Unfallverursacher im BMW und auch die 56-Jährige blieben unverletzt. Die Polizei Göppingen schätzt den Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos auf rund 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge muss die Landstraße zweitweise voll gesperrt werden.

