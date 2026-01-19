Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle/A8 - Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Zwei Fahrzeuge waren an einem Unfall am Sonntag auf der A8 bei Mühlhausen im Täle beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr stockte der Verkehr am Drackensteiner Hang in Richtung Stuttgart. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Kombi nahm dies zu spät wahr und konnte bei km 152,8 nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen einem Seat hinten auf. Der wurde von einem 28-Jährigen gelenkt. Verletzt wurde niemand. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden an den drei beteiligten Fahrzeugen schätzt die Verkehrspolizei Mühlhausen auf etwa 11.000 Euro. Gegen 13.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Halten Sie Abstände ein. Überholen Sie nur, wenn Sie eine Gefährdung oder Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen können. Damit alle sicher ankommen.

