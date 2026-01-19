Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Etwa 13.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitag.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr fuhr der 68-Jährige mit seinem Mercedes in der Memminger Straße in Richtung Jordanei. An der Einfahrt zum Jordanei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden Mercedes Fahrerin. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Beide Autos konnten nach der Unfallaufnahme weiter fahren.

