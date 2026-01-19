PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet
Etwa 13.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitag.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr fuhr der 68-Jährige mit seinem Mercedes in der Memminger Straße in Richtung Jordanei. An der Einfahrt zum Jordanei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden Mercedes Fahrerin. Die Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Beide Autos konnten nach der Unfallaufnahme weiter fahren.

++++++++ 0092411 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren