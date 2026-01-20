Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kradlenker stürzt

Leichte Verletzungen zog sich am Montag ein 16-Jähriger zu.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Fantic Leichtkraftrad von Hausen in Richtung Geislingen. Aufgrund des Verkehrs musste der vorausfahrende VW Golf langsamer fahren. Das bemerkte der 16-Jährige zu spät und fuhr dem VW in das Heck. Bei dem Sturz erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

