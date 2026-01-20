PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Weinhachtshütte geht in Flammen auf
Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Feuer in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 3.40 Uhr meldete eine Zeugin die rauchende Hütte am Spitalplatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus der Hütte und die Tür stand offen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Tür aufgebrochen worden. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, können sich an die Göppinger Polizei unter der Tel.Nr. 07161/632360 wenden.

+++++++ 0114202 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren