POL-UL: (GP) Göppingen - Weinhachtshütte geht in Flammen auf

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Feuer in Göppingen.

Gegen 3.40 Uhr meldete eine Zeugin die rauchende Hütte am Spitalplatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus der Hütte und die Tür stand offen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Tür aufgebrochen worden. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, können sich an die Göppinger Polizei unter der Tel.Nr. 07161/632360 wenden.

+++++++ 0114202 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

