POL-UL: (GP) Schlat - Glasscheibe beschädigt
Am Sonntag warf ein Unbekannter einen Stein gegen eine Tür.
Ulm (ots)
Zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr hörte eine Zeugin einen Schlag. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass ein Unbekannter einen Stein gegen die Eingangstür der Grundschule in der Schulstraße geworfen hatte. Ein Glaselement wurde dadurch beschädigt. Der Polizeiposten Heiningen hat die Ermittlungen aufgenommen.
+++++++ 0110082 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell