Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude in Meschede

Meschede (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 02:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Ruhrstraße in Meschede. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Im dahinter liegenden Flur löste der Bewegungsmelder der Deckenleuchte aus. Diesen hat der Hauseigentümer ebenfalls mit seiner Wohnungsklingel verbunden, weshalb auch diese auslöste. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

