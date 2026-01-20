Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Verletzter Radfahrer

Am Montagmorgen stürzte ein Fahrradfahrer bei Blaustein und verletzte sich dabei schwer.

Gegen 9.30 Uhr fuhr der 67-jährige Pedelec-Fahrer auf dem Marktbronner Weg. Auf Höhe der Einmündung zur Pappelauer Straße stürzte er von seinem Fahrrad. Mutmaßlich war die Fahrbahn dort glatt. Eine zufällig vorbeikommende Zeugin fand den Bewusstlosen und alarmierte den Rettungsdienst. Dieser brachte den schwer verletzten Mann in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann wohl keinen Helm.

